«Интер Майами» без Месси проиграл «Тигрес», но вышел в плей-офф Кубка лиг

В ночь с 3 на 4 августа мск в американском Хьюстоне завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка лиг Северной Америки между мексиканским «УАНЛ Тигрес» и «Интер Майами» из США. Победу со счётом 2:1 одержал клуб из Мексики.

«Тигрес» открыл счёт на 18-й минуте благодаря удару атакующего хавбека Хуана Брунетты. На 74-й минуте нападающий «Интера» Леонардо Кампана забил ответный гол, реализовав пенальти. На 84-й минуте полузащитник Хуан Пабло Вигон принёс победу мексиканцам.

Аргентинский форвард Лионель Месси и уругвайский нападающий Луис Суарес не принимали участия в этой игре. Левый защитник Жорди Альба вышел в стартовом составе и был заменён на 69-й минуте, опорный полузащитник Серхио Бускетс вышел на замену на 69-й минуте.

По итогам группового этапа «УАНЛ Тигрес» набрал шесть очков в двух матчах, «Интер Майами» — три очка, оба клуба вышли в 1/16 финала Кубка лиг. Третьей в группе осталась мексиканская «Пуэбла», ранее проигравшая как «Интер Майами» (0:2), так и «Тигрес» (1:2).