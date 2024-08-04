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Мор: разгромная победа «Зенита» над «Ростовом» стала большой неожиданностью

Мор: разгромная победа «Зенита» над «Ростовом» стала большой неожиданностью
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Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов» (5:0).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Разгромная победа «Зенита» стала большой неожиданностью для меня. Понятно, что «Зенит» был фаворитом и находится в хорошей форме, но «Ростов» в последних очных матчах неплохо играл», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

3 августа в матче 3-го тура РПЛ на петербургской «Газпром Арене» «Зенит» разгромил «Ростов» со счётом 5:0. Хет-трик в составе сине-бело-голубых оформил нападающий Максим Глушенков, который также отметился результативным пасом, по одному голу забили бразильский вингер Педро и колумбийский форвард Матео Кассьерра.

«Зенит» набрал девять очков в трёх матчах и лидирует в РПЛ, «Ростов» с четырьмя очками находится на шестом месте.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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