Мор: разгромная победа «Зенита» над «Ростовом» стала большой неожиданностью

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов» (5:0).

«Разгромная победа «Зенита» стала большой неожиданностью для меня. Понятно, что «Зенит» был фаворитом и находится в хорошей форме, но «Ростов» в последних очных матчах неплохо играл», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

3 августа в матче 3-го тура РПЛ на петербургской «Газпром Арене» «Зенит» разгромил «Ростов» со счётом 5:0. Хет-трик в составе сине-бело-голубых оформил нападающий Максим Глушенков, который также отметился результативным пасом, по одному голу забили бразильский вингер Педро и колумбийский форвард Матео Кассьерра.

«Зенит» набрал девять очков в трёх матчах и лидирует в РПЛ, «Ростов» с четырьмя очками находится на шестом месте.