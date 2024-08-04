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«У любой команды спад неизбежен». Мор оценил перспективы «Зенита» после разгрома «Ростова»

«У любой команды спад неизбежен». Мор оценил перспективы «Зенита» после разгрома «Ростова»
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Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о преимуществе петербургского «Зенита» перед остальными клубами Российской Премьер-Лиги после домашней разгромной победы над «Ростовом» (5:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Зенит» находится вне конкуренции, но такую форму очень тяжело держать весь сезон. У любой команды спад неизбежен», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» из Санкт-Петербурга в сезоне-2024/2025 стартовал в РПЛ с трёх сухих разгромных побед. В двух первых турах сине-бело-голубые с одинаковым счётом 4:0 обыграли на выезде самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». В 3-м туре петербуржцы разгромили на своём поле «Ростов» (5:0).

«Зенит» набрал девять очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ, столько же очков у занимающего второе место московского «Динамо». В 4-м туре чемпионата сине-бело-голубые и бело-голубые проведут очный матч в Санкт-Петербурге.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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