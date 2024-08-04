Златан Ибрагимович — об МЛС: лига развивается, но делает это медленно

Бывший нападающий «Милана», «Барселоны» и «ПСЖ» Златан Ибрагимович высказался о развитии американской лиги МЛС.

«Она развивается в правильном направлении, но я думаю, что она делает это медленно. Потому что, когда я был здесь, помню, что было ещё слишком много правил, чтобы заставить лигу развиваться быстрее.

Но если говорить об игре, качестве и отдельных игроках, то игра становится всё лучше и лучше. А ещё есть чемпионат мира 2026 года, который будет важен для страны и особенно для МЛС.

Месси? Думаю, когда вы привозите таких больших игроков и они показывают своё качество, вы лучше понимаете уровень Европы. Уровень в Европе намного выше при всём уважении к МЛС. Но он растёт. Его нужно строить с нуля, а не просто привозить больших звёзд и играть. Это не будущее, а настоящее», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.

42-летний швед выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2020 год. За это время Ибрагимович сыграл 58 матчей, забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.