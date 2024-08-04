Эмерик Лапорт может перейти в мадридский «Реал»

Испанский защитник Эмерик Лапорт хочет покинуть «Аль-Наср» ради перехода в мадридский «Реал», сообщает Al Yaum.

По информации источника, «сливочные» после неудачи с покупкой защитника Лени Йоро ищут нового центрального защитника. Главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти интересен Лапорт, но клуб не хочет платить за игрока.

Сам Лапорт недоволен чемпионатом Саудовской Аравии и хотел бы покинуть «Аль-Наср». Намерение защитника стало причиной экстренного совещания между спортивным директором Фернандо Йерро, тренером Луисом Кастро и Аль-Мухайдибом, президентом клуба из Эр-Рияда.

Лапорт перешёл в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 27,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 20 млн.