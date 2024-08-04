Хосеп Гвардиола подвёл итоги предсезонного турне в США

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предсезонном турне команды в США.

«Играть с такими соперниками – это здорово, потому что они бросают вызов. Каждая игра была намного лучше предыдущей. С «Челси» мы сыграли примерно так же, как с «Барселоной», но ощущения были очень хорошими.

Калвин Филлипс прибавил, Эрлинг Холанд прибавил, Джек Грилиш провёл две невероятные игры. Кроме того, мы очень рады, что показали себя наши молодые игроки – Рико Льюис, Оскар Бобб. Джеймс Макэйти сегодня раскрыл свой потенциал.

Мы, конечно же, хотим побеждать, но от результатов этих игр ничего не изменится. Сезон начинается через неделю, вот и всё», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

«Горожане» провели в рамках турне четыре товарищеских матча: с «Селтиком» (3:4), «Миланом» (2:3), «Барселоной» (2:2, 1:4 пен.) и «Челси» (4:2).