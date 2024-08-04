Флик: играть с «Реалом» — это всегда здорово, но это всего лишь репетиция

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в товарищеском матче с мадридским «Реалом» (2:1) в рамках предсезонного турне по США.

– Каково это – выиграть первое «класико»?

– Играть с «Реалом» – это всегда здорово.



– Как вам игра вашей команды?

– Мы стали лучше по сравнению с матчем с «Манчестер Сити». Мне очень понравилось, как мы играли, когда владели мячом. Ощущения очень хорошие. Это всего лишь репетиция, но мы справились очень хорошо.

– Наличие такого нападающего, как Пау Виктор, может всё упростить?

– Он забил три гола в двух матчах. Неплохо. Он знает, как это делается, и это хорошо для нападающего.



– Кажется, стало ясно, что он останется в основе.

– Посмотрим. Дверь в основной состав всегда открыта, – приводит слова Флика AS.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Миланом». Встреча на стадионе «Эм-энд-Ти Банк» состоится 7 августа в 2:30 мск.