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Флик: играть с «Реалом» — это всегда здорово, но это всего лишь репетиция

Флик: играть с «Реалом» — это всегда здорово, но это всего лишь репетиция
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в товарищеском матче с мадридским «Реалом» (2:1) в рамках предсезонного турне по США.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
04 августа 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Виктор – 42'     2:0 Виктор – 53'     2:1 Пас – 81'    

– Каково это – выиграть первое «класико»?
– Играть с «Реалом» – это всегда здорово.

– Как вам игра вашей команды?
– Мы стали лучше по сравнению с матчем с «Манчестер Сити». Мне очень понравилось, как мы играли, когда владели мячом. Ощущения очень хорошие. Это всего лишь репетиция, но мы справились очень хорошо.

– Наличие такого нападающего, как Пау Виктор, может всё упростить?
– Он забил три гола в двух матчах. Неплохо. Он знает, как это делается, и это хорошо для нападающего.

– Кажется, стало ясно, что он останется в основе.
– Посмотрим. Дверь в основной состав всегда открыта, – приводит слова Флика AS.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Миланом». Встреча на стадионе «Эм-энд-Ти Банк» состоится 7 августа в 2:30 мск.

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