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4 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиады, результаты товарищеских матчей

«Барселона» обыграла «Реал», рекорд Глушенкова за «Зенит». Главное к утру
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«Барселона» обыграла мадридский «Реал» (2:1) в товарищеском матче предсезонного турне в США, нападающий Максим Глушенков установил рекорд «Зенита» в XXI веке в РПЛ, белорусская теннисистка Арина Соболенко покинула турнир в Вашингтоне, проиграв чешке Мари Боузковой со счётом 4:6, 6:3, 3:6. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» обыграла «Реал» в товарищеском «эль класико» в США.
  2. Максим Глушенков установил рекорд «Зенита» в XXI веке в РПЛ.
  3. Арина Соболенко покинула турнир в Вашингтоне, проиграв чешке Мари Боузковой.
  4. Теренс Кроуфорд победил Исраила Мадримова в бою за два чемпионских пояса.
  5. Хосеп Гвардиола подвёл итоги предсезонного турне в США.
  6. Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC.
  7. Стали известны возможные четвертьфиналы турнира в Монреале.
  8. Шара Буллет победил Михала Олексейчука на турнире UFC в Абу-Даби.
  9. «Интер Майами» без Месси проиграл «Тигрес», но вышел в плей-офф Кубка лиг.
  10. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче.
  11. Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Челси» в товарищеском матче.
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