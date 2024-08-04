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«Барселона» обыграла «Реал», рекорд Глушенкова за «Зенит». Главное к утру

«Барселона» обыграла мадридский «Реал» (2:1) в товарищеском матче предсезонного турне в США, нападающий Максим Глушенков установил рекорд «Зенита» в XXI веке в РПЛ, белорусская теннисистка Арина Соболенко покинула турнир в Вашингтоне, проиграв чешке Мари Боузковой со счётом 4:6, 6:3, 3:6. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».