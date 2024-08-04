«Барселона» обыграла «Реал», рекорд Глушенкова за «Зенит». Главное к утру
«Барселона» обыграла мадридский «Реал» (2:1) в товарищеском матче предсезонного турне в США, нападающий Максим Глушенков установил рекорд «Зенита» в XXI веке в РПЛ, белорусская теннисистка Арина Соболенко покинула турнир в Вашингтоне, проиграв чешке Мари Боузковой со счётом 4:6, 6:3, 3:6. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» обыграла «Реал» в товарищеском «эль класико» в США.
- Максим Глушенков установил рекорд «Зенита» в XXI веке в РПЛ.
- Арина Соболенко покинула турнир в Вашингтоне, проиграв чешке Мари Боузковой.
- Теренс Кроуфорд победил Исраила Мадримова в бою за два чемпионских пояса.
- Хосеп Гвардиола подвёл итоги предсезонного турне в США.
- Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC.
- Стали известны возможные четвертьфиналы турнира в Монреале.
- Шара Буллет победил Михала Олексейчука на турнире UFC в Абу-Даби.
- «Интер Майами» без Месси проиграл «Тигрес», но вышел в плей-офф Кубка лиг.
- «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче.
- Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Челси» в товарищеском матче.
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