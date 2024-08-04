Рахимов объяснил, почему упал на четвереньки по ходу матча «Рубин» — «Химки»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал домашнее поражение казанцев от подмосковных «Химок» (2:3) в матче 3-го тура РПЛ и рассказал, почему упал на четвереньки в технической зоне после одного из эпизодов встречи.

«Первый тайм был под 100-процентным контролем «Рубина». Было много моментов, которые стоило было реализовывать. Нам не хватает запаса прочности, нет уверенности, что мы способны проводить 90 минут на одном уровне. Почему упал на четвереньки? Потому что это был третий или четвёртый голевой момент, который мы не смогли реализовать», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Казанский «Рубин» 3 августа уступил на своём поле подмосковным «Химкам» со счётом 2:3 в матче 3-го тура чемпионата России. Команда Рашида Рахимова набрала три очка в трёх матчах и занимает по ходу тура промежуточное 10-е место в турнирной таблице.