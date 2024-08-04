«Не нужно сходить с ума». Анчелотти — о поражениях «Реала» в двух товарищеских матчах

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, что «сливочные» проиграли два товарищеских матча подряд. Напомним, 1 августа «Реал» уступил «Милану» (0:1), сегодня, 4 августа, «Королевский клуб» проиграл «Барселоне» (1:2).

«Давайте не будем сходить с ума. Это предсезонные матчи, на которых нам не хватает восьми игроков. Для нас не так важен результат, как приведение футболистов в хорошую форму. [Сейчас] мы не думаем о тактических вопросах и подобных вещах, просто приводим в хорошее состояние игроков. Над тактикой мы будем работать с 7-го числа», — приводит слова Анчелотти AS.

14 августа мадридский клуб сыграет с итальянской «Аталантой» в матче Суперкубка УЕФА. Новый сезон Ла Лиги начнётся 15 августа.

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