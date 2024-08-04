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Полузащитник «Акрона» Палиенко: команда ещё не адаптировалась к РПЛ

Полузащитник «Акрона» Палиенко: команда ещё не адаптировалась к РПЛ
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Атакующий полузащитник «Акрона» Максим Палиенко высказался об адаптации команды к чемпионату России. Напомним, вчера, 3 августа, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги тольяттинский клуб уступил московскому «Динамо» со счётом 0:2.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

«Я не думаю, что команда адаптировалась к РПЛ. Потому что только 3-й тур и команда комплектуется. Поэтому нам нужно время для соединительных моментов в игровом плане и привыкания друг к другу. Надеюсь, что мы будем выглядеть ещё лучше», — сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге «Акрон» заработал три очка и на текущий момент располагается на девятой строчке. Палиенко выступает за тольяттинский клуб с 2021 года.

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