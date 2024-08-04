Тренер «Химок» Артига прокомментировал победу над «Рубином» в матче 3-го тура РПЛ

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Подмосковный клуб одержал победу со счётом 3:2.

«В первом тайме мы допустили все ошибки, какие только возможно, это правда. После перерыва собрались и показали очень неплохую игру. В Казани, на домашнем стадионе «Рубина», сложно выигрывать, но нам эта победа была необходима.

За счёт чего удалось прибавить во втором тайме? Сыграло роль то, что мы вернулись в игру агрессивно настроенными. Опекали футболистов соперника персонально, заиграли проще, компактнее. Это позволило нам организовать опасный и острый футбол. Хотелось бы и дальше играть, как во втором тайме. Тем более что в обороне мы тоже действовали очень целеустремлённо, не дав развернуться нападающим «Рубина». Ещё бы не совершать ошибок, и было бы совсем здорово», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.