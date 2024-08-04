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Тренер «Химок» Артига прокомментировал победу над «Рубином» в матче 3-го тура РПЛ

Тренер «Химок» Артига прокомментировал победу над «Рубином» в матче 3-го тура РПЛ
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Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Подмосковный клуб одержал победу со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 3
Химки
Химки
1:0 Даку – 45+1'     1:1 Хосонов – 50'     2:1 Юкич – 65'     2:2 Фаринья – 67'     2:3 Вера – 85'    

«В первом тайме мы допустили все ошибки, какие только возможно, это правда. После перерыва собрались и показали очень неплохую игру. В Казани, на домашнем стадионе «Рубина», сложно выигрывать, но нам эта победа была необходима.

За счёт чего удалось прибавить во втором тайме? Сыграло роль то, что мы вернулись в игру агрессивно настроенными. Опекали футболистов соперника персонально, заиграли проще, компактнее. Это позволило нам организовать опасный и острый футбол. Хотелось бы и дальше играть, как во втором тайме. Тем более что в обороне мы тоже действовали очень целеустремлённо, не дав развернуться нападающим «Рубина». Ещё бы не совершать ошибок, и было бы совсем здорово», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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