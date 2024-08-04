В «Баварии» рассказали о ситуации с контрактом Йозуа Киммиха

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос, ведётся ли работа над пролонгацией трудового соглашения с 29-летним защитником мюнхенского клуба Йозуа Киммихом, которое заканчивается летом 2025 года.

«У нас состоялся очень хороший и позитивный разговор. Будет ещё больше общения. Йозуа был ключевым игроком «Баварии» на протяжении многих лет. Ожидается, что он останется им и в будущем», — приводит слова Эберля журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

Немецкий футболист выступает в составе «Баварии» с 2015 года. За этот период он принял участие в 390 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 104 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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