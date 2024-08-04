Расписание матчей РПЛ 4 августа

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Сегодня, 4 августа, в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

15:30 мск. ЦСКА — «Оренбург».

17:30 мск. «Факел» — «Краснодар».

20:30 мск. «Ахмат» — «Локомотив».

20:30 мск. «Динамо» Мх — «Пари Нижний Новгород».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший девять очков. На второй строчке располагается московское «Динамо», также заработавшее девять очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА (четыре очка).

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.