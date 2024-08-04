Голкипер «Реала» Куртуа высказался о поражении от «Барселоны» в товарищеском матче

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с «Барселоной». «Сливочные» уступили каталонцам со счётом 1:2, игра проходила сегодня, 4 августа.

«В конце концов, мы были вполне конкурентоспособны, мы создавали, мы хорошо работали… Мы никогда не будем довольны поражением, но матч мог пойти в любую сторону. Некоторые детали сделали всё по-своему. Но это предсезонка, мы всё ещё хорошо работаем, и многие ребята сыграли последние 20 минут очень хорошо. Это хорошая сторона игры, и мы продолжим получать больше минут перед матчем с «Аталантой», — приводит слова Куртуа AS.

14 августа мадридский клуб сыграет с итальянской «Аталантой» в матче Суперкубка УЕФА. Новый сезон Ла Лиги начнётся 15 августа.