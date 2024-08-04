Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лечче — Ницца. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Реала» Куртуа высказался о поражении от «Барселоны» в товарищеском матче

Голкипер «Реала» Куртуа высказался о поражении от «Барселоны» в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с «Барселоной». «Сливочные» уступили каталонцам со счётом 1:2, игра проходила сегодня, 4 августа.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
04 августа 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Виктор – 42'     2:0 Виктор – 53'     2:1 Пас – 81'    

«В конце концов, мы были вполне конкурентоспособны, мы создавали, мы хорошо работали… Мы никогда не будем довольны поражением, но матч мог пойти в любую сторону. Некоторые детали сделали всё по-своему. Но это предсезонка, мы всё ещё хорошо работаем, и многие ребята сыграли последние 20 минут очень хорошо. Это хорошая сторона игры, и мы продолжим получать больше минут перед матчем с «Аталантой», — приводит слова Куртуа AS.

14 августа мадридский клуб сыграет с итальянской «Аталантой» в матче Суперкубка УЕФА. Новый сезон Ла Лиги начнётся 15 августа.

Материалы по теме
«Барселона» обыграла «Реал» в товарищеском «эль класико» в США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android