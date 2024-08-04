«Разочарование». Игрок «Акрона» Данилин — о первом домашнем матче команды в РПЛ

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Кирилл Данилин прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча проходила в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась уверенной победой бело-голубых — 2:0.

«Никаких эмоций от первого домашнего матча нет, только разочарование. Не получилась игра и всё то, что планировали. Тяжело по горячим следам сказать, что не получилось, но сделаем выводы из этих ошибок», — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Акрон» после поражения остался с тремя очками и на данный момент занимает восьмое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.