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«Разочарование». Игрок «Акрона» Данилин — о первом домашнем матче команды в РПЛ

«Разочарование». Игрок «Акрона» Данилин — о первом домашнем матче команды в РПЛ
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Кирилл Данилин прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча проходила в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась уверенной победой бело-голубых — 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

«Никаких эмоций от первого домашнего матча нет, только разочарование. Не получилась игра и всё то, что планировали. Тяжело по горячим следам сказать, что не получилось, но сделаем выводы из этих ошибок», — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Акрон» после поражения остался с тремя очками и на данный момент занимает восьмое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.

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