Расписание матчей Первой лиги 4 августа

Сегодня, 4 августа, в 4-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

17:30 мск. «Шинник» — «Сочи».

18:00 мск. «Нефтехимик» — «Ротор».

20:00 мск. «Родина» — «КАМАЗ».

После трёх туров Первой лиги первое место занимает тульский «Арсенал», набравший девять очков. На второй строчке располагается «Чайка», заработавшая восемь очков. Замыкает тройку лидеров «Сокол», также набравший восемь очков.

На последнем, 18-м месте находится ярославский «Шинник», не набравший ни одного очка после трёх туров. Также ни одного очка не заработал «КАМАЗ», расположившийся на 17-й строчке.

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