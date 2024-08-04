Зиньковский: по итогам сезона буду доволен трофеем, но не Зимним Кубком РПЛ

Крайний полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от сезона-2024/2025 после матча 1-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» (3:0).

«Будем надеяться, что за неудачным сезоном будет хороший сезон со всех сторон. И в чемпионате, и в Кубке все на это настраиваются, все готовятся. Будем работать на максимум — по-другому в «Спартаке» невозможно. Будем делать всё от нас зависящее. А как всё это закончится — только время покажет.

Буду доволен трофеем по итогу сезона, тем более у меня их не так много. Но не Зимним Кубком РПЛ (улыбается)», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Динамо» в Кубке России.

В ближайшем матче «Спартак» примет самарские «Крылья Советов» в рамках 3-го тура РПЛ. Игра пройдёт 5 августа.