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«Факел» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Факел» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 4 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Факел» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров чемпионата России воронежский клуб не набрал ни одного очка и занимает 14-е место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей заработал два очка и располагается на 11-й строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «быки» одержали победу со счётом 2:0.

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Турнирная таблица РПЛ
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