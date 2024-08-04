Малафеев: бодрый старт «Зенита» в чемпионате впечатляет, но не сильно удивляет

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о форме сине-бело-голубых на старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Да, можно сказать, что такой бодрый старт «Зенита» в чемпионате впечатляет, но не сильно удивляет. «Зенит» — это команда, которая традиционно хорошо подготовлена к сезону и обладает сильным составом. Видно, что игроки находятся в хорошей физической форме и настроены решительно с самого начала. Команда уверенно играет и показывает, что готова бороться за высокие места. Конечно, всегда приятно видеть, что они сразу выходят на передовые позиции и демонстрируют зрелищный футбол», — приводит слова Малафеева «Матч ТВ».

После трёх матчей Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб набрал девять очков и занимает первое место. Вчера, 3 августа, в игре 3-го тура чемпионата России «Зенит» встречался с «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена». Матч завершился разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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