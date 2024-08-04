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Защитник «Химок» Степанов: особенных эмоций от выхода в РПЛ нет, мы ждали этого

Защитник «Химок» Степанов: особенных эмоций от выхода в РПЛ нет, мы ждали этого
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Левый защитник «Химок» Данил Степанов ответил на вопрос, какие эмоции испытывает от выхода подмосковского клуба в Российскую Премьер-Лигу.

«Мы шли к тому, чтобы вернуться в РПЛ, и ждали этого. Поэтому особенных эмоций никаких нет, потому что это должно было случиться. Нет никакого волнения, всё спокойно», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх матчей чемпионата России «Химки» заработали четыре очка и на текущий момент занимают пятое место. Вчера, 3 августа, в игре 3-го тура подмосковный клуб встретится с казанским «Рубином». «Химки» одержали победу со счётом 3:2.

Степанов выступает в составе «Химок» с лета 2024 года.

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