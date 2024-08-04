ЦСКА — «Оренбург»: во сколько начнётся матч 3-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 4 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию.

В рамках прошлого сезона чемпионата России команды провели между собой два матча. Обе встречи завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1.

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА также заработал четыре очка, но располагается на третьей строчке.