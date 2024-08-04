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«Ман Сити» не продаст Хулиана Альвареса дешевле, чем за € 40-50 млн — Романо

«Ман Сити» не продаст Хулиана Альвареса дешевле, чем за € 40-50 млн — Романо
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«Манчестер Сити» не продаст нападающего Хулиана Альвареса, в услугах которого заинтересованы мадридский «Атлетико» и «ПСЖ», дешевле, чем за € 40-50 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на следующей неделе агент аргентинского футболиста проведёт переговоры с «горожанами» относительно будущего его клиента в клубе. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» готов отпустить Альвареса, если он этого захочет.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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