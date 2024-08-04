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ЦСКА — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 15:30

ЦСКА — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 15:30
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Сегодня, 4 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В рамках прошлого сезона чемпионата России команды провели между собой два матча. Обе встречи завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1. Также команды дважды сыграли друг с другом на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обоих матчах победу одержали футболисты ЦСКА (6:0 и 3:1).

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА также заработал четыре очка, но располагается на третьей строчке.

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