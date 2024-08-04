Игрок «Рубина» Ашурматов объяснил причину поражения в матче РПЛ с «Химками»

Центральный защитник «Рубина» Рустам Ашурматов ответил на вопрос, почему казанский клуб упустил победу в минувшем матче 3-го тура чемпионата России с «Химками» (2:3).

«В первом тайме у нас всё получалось. Как готовились, так игра и складывалась. А после перерыва пропустили нелепые голы. Вратарь сделал всё, что мог. Не думаю, что он ошибся в этих эпизодах. Иногда так бывает», — приводит слова Ашурматова «Матч ТВ».

Напомним, к 66-й минуте «Рубин» минимально вёл в счёте, однако затем пропустил два мяча.

После трёх матчей Российской Премьер-Лиги казанский клуб набрал три очка и на текущий момент занимает 10-е место. «Химки» после аналогичного количества игр заработали четыре очка и располагаются на пятой строчке. В следующем туре казанский клуб встретится с «Ростовом». Матч состоится 9 августа.

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