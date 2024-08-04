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Игрок «Рубина» Ашурматов объяснил причину поражения в матче РПЛ с «Химками»

Игрок «Рубина» Ашурматов объяснил причину поражения в матче РПЛ с «Химками»
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Центральный защитник «Рубина» Рустам Ашурматов ответил на вопрос, почему казанский клуб упустил победу в минувшем матче 3-го тура чемпионата России с «Химками» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 3
Химки
Химки
1:0 Даку – 45+1'     1:1 Хосонов – 50'     2:1 Юкич – 65'     2:2 Фаринья – 67'     2:3 Вера – 85'    

«В первом тайме у нас всё получалось. Как готовились, так игра и складывалась. А после перерыва пропустили нелепые голы. Вратарь сделал всё, что мог. Не думаю, что он ошибся в этих эпизодах. Иногда так бывает», — приводит слова Ашурматова «Матч ТВ».

Напомним, к 66-й минуте «Рубин» минимально вёл в счёте, однако затем пропустил два мяча.

После трёх матчей Российской Премьер-Лиги казанский клуб набрал три очка и на текущий момент занимает 10-е место. «Химки» после аналогичного количества игр заработали четыре очка и располагаются на пятой строчке. В следующем туре казанский клуб встретится с «Ростовом». Матч состоится 9 августа.

Турнирная таблица РПЛ
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