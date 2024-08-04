Куртуа поделился мнением о будущем Андрея Лунина в «Реале»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о будущем своего одноклубника и коллеги по амплуа Андрея Лунина.

«Каждый должен выбирать то, что считает правильным. Не мне решать за него. Я понимаю, что он много играл в прошлом году и хочет продолжать играть. Он должен выбрать свой путь, чтобы добиться максимума в своей карьере. Он отличный вратарь и заслуживает лучшего», — приводит слова Куртуа AS.

Лунин выступает за «Реал» с лета 2018 года. За этот период он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.