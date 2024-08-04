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«Можно говорить о борьбе за высокие места». Игрок «Оренбурга» Башич — о цели команды в РПЛ

«Можно говорить о борьбе за высокие места». Игрок «Оренбурга» Башич — о цели команды в РПЛ
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич ответил на вопрос о целях своей команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Главной целью «Оренбурга» является сохранение прописки в РПЛ, но также можно говорить о борьбе за высокие места. Что касается борьбы с «Зенитом», то с ними нужно просто играть», — сказал Башич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после двух туров чемпионата России «Оренбург» набрал четыре очка и на текущий момент занимает четвёртое место. Сегодня, 4 августа, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» встретится с ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск.

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