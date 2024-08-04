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«Ливерпуль» отказался продавать Карвалью в «Саутгемптон» за £ 15 млн — Орнштейн

«Ливерпуль» отказался продавать Карвалью в «Саутгемптон» за £ 15 млн — Орнштейн
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«Ливерпуль» отклонил предложение «Саутгемптона» о трансфере 21-летнего атакующего полузащитника Фабиу Карвалью на сумму в £ 15 млн (€ 17,5 млн). Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мерсисайдцы готовы продать португальского футболиста, но за значительно более высокую цену. Кроме того, «Ливерпуль» больше не хочет отдавать Карвалью в аренды.

В минувшем сезоне полузащитник выступал в составе «Халла» на правах аренды. Он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с ливерпульским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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