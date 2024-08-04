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Полузащитник «Акрона» Палиенко: мы многое позволили «Динамо», нельзя было так делать

Полузащитник «Акрона» Палиенко: мы многое позволили «Динамо», нельзя было так делать
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Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча проходила в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась уверенной победой бело-голубых — 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

«Эмоции от первого домашнего матча в РПЛ негативные, потому что мы проиграли. Ожидали чуть-чуть другой игры и выходили играть только на победу. Но чуть переволновались, потому что первая домашняя игра. Поэтому с первых минут начали многое позволять такой команде, как «Динамо». А это категорически нельзя делать.

Во втором тайме перебороли эмоции и вышли играть в свой футбол. Но второй пропущенный мяч нас обескуражил, и после 0:2 было тяжело поднять голову», — сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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