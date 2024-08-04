«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по Соболеву — источник

Переговоры между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» по поводу трансфера 27-летнего нападающего Александра Соболева зашли в тупик. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, сине-бело-голубые не собираются улучшать предложение по покупке Соболева. На текущий момент переговоры между клубами не ведутся. Активность в переговорном процессе проявляет только агент Павел Андреев, представляющий интересы российского футболиста.

Ранее Соболев был отстранён от тренировок с основной командой «Спартака».

Нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего футболиста 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.