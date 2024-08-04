Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лечче — Ницца. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по Соболеву — источник

«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по Соболеву — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Переговоры между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» по поводу трансфера 27-летнего нападающего Александра Соболева зашли в тупик. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, сине-бело-голубые не собираются улучшать предложение по покупке Соболева. На текущий момент переговоры между клубами не ведутся. Активность в переговорном процессе проявляет только агент Павел Андреев, представляющий интересы российского футболиста.

Ранее Соболев был отстранён от тренировок с основной командой «Спартака».

Нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего футболиста 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

Материалы по теме
Червиченко: Соболев нужен «Зениту» лишь для того, чтобы окончательно добить «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android