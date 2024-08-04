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Вратарь «Зенита» Латышонок: у меня нет целей на сезон, главное — играть качественно

Вратарь «Зенита» Латышонок: у меня нет целей на сезон, главное — играть качественно
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что уже полностью адаптировался в стане сине-бело-голубых, а также высказался о своих целях на сезон.

«Думаю, я уже полностью адаптировался. После Суперкубка уже всё было отлично. Команде всегда есть над чем работать.

Тот факт, что «Зениту» в этом сезоне исполняется 100 лет, не давит. Это, наоборот, мотивирует. Лично у меня нет определённых целей на сезон. Главное — в каждом матче играть качественно», — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Зенит» объявил о переходе Евгения Латышонка 14 июня. Вратарь подписал контракт с клубом сроком до 2029 года. В составе сине-бело-голубых голкипер провёл четыре матча, в которых трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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