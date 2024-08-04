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Игрок «Акрона» Кузьмин: очень обидное поражение от «Динамо», этот матч был особенным

Игрок «Акрона» Кузьмин: очень обидное поражение от «Динамо», этот матч был особенным
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Полузащитник «Акрона» Максим Кузьмин поделился эмоциями после матча 3-го тура РПЛ с московским «Динамо», в котором тольяттинский клуб проиграл со счётом 0:2. Напомним, ранее Кузьмин выступал в составе бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

«Какие могут быть эмоции? Команда проиграла. Всё равно, что первая домашняя игра. После поражения кто-то должен радоваться или как это работает? Я думаю, этот матч был особенным для клуба, болельщиков, родных и близких, всех, кто был здесь. А для игроков это всё равно очень обидное поражение. Много что не получилось: в атаке немного создали и в обороне позволили многое.

Что касается адаптации «Акрона» в РПЛ, то какой смысл сейчас об этом говорить? Прошло всего три тура», — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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