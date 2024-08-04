34-летний Томас Мюллер рассказал, как долго он будет играть в футбол

34-летний атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, как долго он намерен продолжать играть в футбол.

«Футбол — это моя любовь и моя страсть. Из-за этого я постараюсь продолжать играть так долго, как смогу», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после минувшего чемпионата Европы — 2024 Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

34-летний футболист находится в системе мюнхенского клуба с 2000 года. За этот период он принял участие в 707 матчах за основную команду «Баварии», в которых отметился 242 голами и 268 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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