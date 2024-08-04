Зелимхан Бакаев прокомментировал свой дебют в составе «Химок»

Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий за «Химки» на правах аренды, прокомментировал свой дебют за подмосковный клуб в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2). Форвард появился на поле на 74-й минуте встречи.

«Возвращение в Россию прошло успешно, потому что выиграли, непростой матч. Начало сложное было, но надеюсь, что с каждой игрой всё лучше будем. Показали характер и не опустили руки. Сразу включаюсь, ребята молодцы, красавчики. Мой выход на поле не будем оценивать, по сезону оценим игру. Конечно рад, что вышел, что мы победили. И дебют, и победа, всё идеально сегодня», — приводит слова Бакаева «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне Бакаев на правах аренды выступал за «Аль-Вахду». В её составе футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.