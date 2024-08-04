Тренер «Челси» высказался о ситуации с Галлахером, близким к переходу в «Атлетико»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о ситуации с 24-летним полузащитником лондонского клуба Конором Галлахером, который, по последней информации СМИ, близок к переходу в мадридский «Атлетико». Напомним, ранее появлялись сведения, что «синие» отстранят англичанина от тренировок с основной командой, если он не примет предложение «матрасников».

«На текущий момент никаких новостей по этому поводу нет. Единственное, что я могу сказать, так это то, что он контактировал с клубом с целью найти решение. Ничего нового.

Каждое лето у разных клубов возникают проблемы с некоторыми игроками, но в конечном итоге стороны находят решение и все остаются счастливыми. Надеюсь, то же самое произойдёт и в этой ситуации», — приводит слова Марески Daily Mail.

Сколько стоят молодые футболисты: