Тренер «Химок» Артига — о Даку: этому нападающему непросто помешать

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о нападающем «Рубина» Мирлинде Даку после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Подмосковный клуб одержал победу со счётом 3:2. Отметим, что албанский форвард казанского клуба отметился голом и результативной передачей.

«Этому нападающему непросто помешать. Мы располагались очень высоко и не всегда хорошо фиксировали переходы соперника из оборону в атаку. В первом тайме не могли найти решение проблемы, защитники отпускали от себя Даку дальше, чем нужно, и мы получали напряжённость у наших ворот.

Но после перерыва Фаринья и Филин добавили в агрессивности и стали лучше контролировать Даку. В РПЛ нельзя позволять себе часто ошибаться, в этой лиге за такое сразу наказывают. Что ж, учтём на будущее и продолжим прогрессировать. А сейчас мы счастливы, что победили. Сыграли достойно, хотя работать есть над чем», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.