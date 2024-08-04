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Тренер «Химок» Артига — о Даку: этому нападающему непросто помешать

Тренер «Химок» Артига — о Даку: этому нападающему непросто помешать
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Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о нападающем «Рубина» Мирлинде Даку после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Подмосковный клуб одержал победу со счётом 3:2. Отметим, что албанский форвард казанского клуба отметился голом и результативной передачей.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 3
Химки
Химки
1:0 Даку – 45+1'     1:1 Хосонов – 50'     2:1 Юкич – 65'     2:2 Фаринья – 67'     2:3 Вера – 85'    

«Этому нападающему непросто помешать. Мы располагались очень высоко и не всегда хорошо фиксировали переходы соперника из оборону в атаку. В первом тайме не могли найти решение проблемы, защитники отпускали от себя Даку дальше, чем нужно, и мы получали напряжённость у наших ворот.

Но после перерыва Фаринья и Филин добавили в агрессивности и стали лучше контролировать Даку. В РПЛ нельзя позволять себе часто ошибаться, в этой лиге за такое сразу наказывают. Что ж, учтём на будущее и продолжим прогрессировать. А сейчас мы счастливы, что победили. Сыграли достойно, хотя работать есть над чем», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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