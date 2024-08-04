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Главный тренер «Коломны» рассказал, почему расстались с Симбаевым после матча с «Амкалом»

Главный тренер «Коломны» рассказал, почему расстались с Симбаевым после матча с «Амкалом»
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Главный тренер «Коломны» Александр Куранов рассказал, по какой причине клуб принял решение расстаться с защитником Кадыргали Симбаевым после матча 1/256 финала Фонбет Кубка России с «Амкалом» (1:8).

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
01 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
8 : 1
Коломна
Коломна
1:0 Костюков – 12'     2:0 Маврин – 18'     3:0 Пичугин – 33'     4:0 Костюков – 41'     5:0 Костюков – 44'     6:0 Имаев – 47'     7:0 Агекян – 55'     7:1 Тетеркин – 65'     8:1 Агекян – 69'    

«Мы работаем. У нас идёт ротация состава. Трансферное окно открыто, поэтому какие-то футболисты пополняют клуб, какие-то уходят. Это внутренняя работа клуба», — сказал Куранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После указанного матча футбольная общественность заподозрила, что игроки «Коломны» могли умышленно ошибаться и пропускать голы, ведь на эту игру принимали ставки в букмекерских конторах.

Отметим, что в середине первого тайма тренер «Коломны» заменил двух футболистов, от которых было наибольшее число ошибок. А позже в телеграм-канале «Крысева» появилась запись, на которой из открытого окна раздевалки слышно, как тренер «Коломны» кричит на футболистов в перерыве. Общий посыл его высказывания: «Как только на ваш матч принимают ставки, вы перестаёте играть. Когда ставки не принимают — всё нормально».

Ранее стало известно о том, что подозрительный матч «Амкал» — «Коломна» будет проверен Российским футбольным союзом (РФС).

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