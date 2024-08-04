Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лечче — Ницца. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байрамян — о проигрыше «Зениту»: если сделаем правильные выводы, то всё будет нормально

Байрамян — о проигрыше «Зениту»: если сделаем правильные выводы, то всё будет нормально
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился эмоциями после минувшего матча 3-го тура чемпионата России, в котором жёлто-синие проиграли «Зениту» со счётом 0:5.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Грустить нужно, расстраиваться нужно, но только один день. Мы же профессиональные спортсмены — должны понять, почему так случилось, разобрать ошибки. Нам скажут, что не так, и мы будем дальше двигаться. Если сейчас посыпать голову пеплом, дальше результат будет только хуже. Наша команда многое проходила, поэтому, если сделаем правильные выводы, всё будет нормально», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

В 4-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с «Рубином». Матч состоится 9 августа и пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. В следующем туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

Материалы по теме
«У любой команды спад неизбежен». Мор оценил перспективы «Зенита» после разгрома «Ростова»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android