Байрамян — о проигрыше «Зениту»: если сделаем правильные выводы, то всё будет нормально

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился эмоциями после минувшего матча 3-го тура чемпионата России, в котором жёлто-синие проиграли «Зениту» со счётом 0:5.

«Грустить нужно, расстраиваться нужно, но только один день. Мы же профессиональные спортсмены — должны понять, почему так случилось, разобрать ошибки. Нам скажут, что не так, и мы будем дальше двигаться. Если сейчас посыпать голову пеплом, дальше результат будет только хуже. Наша команда многое проходила, поэтому, если сделаем правильные выводы, всё будет нормально», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

В 4-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с «Рубином». Матч состоится 9 августа и пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. В следующем туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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