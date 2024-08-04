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Кирилл Данилин — об «Акроне» в РПЛ: было проделано очень много работы

Кирилл Данилин — об «Акроне» в РПЛ: было проделано очень много работы
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Крайний нападающий «Акрона» Кирилл Данилин рассказал, благодаря чему тольяттинскому клубу удалось выйти в Российскую Премьер-Лигу.

— Можно ли сказать, что «Акрон» в РПЛ благодаря тебе? Один гол и два ассиста в стыковых матчах с «Уралом».
— Нет, ни в коем случае. Это совокупность всего, было проделано очень много работы с прошлым и нынешним тренерскими штабами. Всё в совокупности дало результат, — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх матчей нынешнего сезона чемпионата России «Акрон» набрал три очка и на текущий момент занимает девятое место. В следующем туре тольяттинский клуб встретится с «Оренбургом». Матч состоится 10 августа.

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