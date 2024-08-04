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Моуринью хочет, чтобы Гюндоган перешёл в «Фенербахче» — AS

Моуринью хочет, чтобы Гюндоган перешёл в «Фенербахче» — AS
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью заинтересован в переходе 33-летнего полузащитника «Барселоны» немецкого футболиста Илкая Гюндогана в турецкий гранд. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Фенербахче» планирует убедить немца присоединиться к ним.

Гюндоган присоединился к каталонскому клубу летом 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. В минувшем сезоне хавбек провёл 4180 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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