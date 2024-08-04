Игрок «Акрона» Данилин: хочется больше клубов из регионов, стараемся смещать Москву

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Кирилл Данилин выразил желание видеть больше клубов из регионов в Российской Премьер-Лиге.

«Тольятти и Самара друг друга знают, это нормальная история. Мы поддерживаем «Крылья», а они — нас. Конечно, хотелось бы, чтобы в РПЛ было больше команд из регионов. Мы стараемся потихоньку смещать Москву. Это популяризация футбола, дети приходят и смотрят, а потом сами хотят начать заниматься футболом. Только положительно отношусь к этой истории», — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

3 августа состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и московским «Динамо». Встреча проходила в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась уверенной победой бело-голубых — 2:0.