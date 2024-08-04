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Игрок «Акрона» Данилин: хочется больше клубов из регионов, стараемся смещать Москву

Игрок «Акрона» Данилин: хочется больше клубов из регионов, стараемся смещать Москву
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Кирилл Данилин выразил желание видеть больше клубов из регионов в Российской Премьер-Лиге.

«Тольятти и Самара друг друга знают, это нормальная история. Мы поддерживаем «Крылья», а они — нас. Конечно, хотелось бы, чтобы в РПЛ было больше команд из регионов. Мы стараемся потихоньку смещать Москву. Это популяризация футбола, дети приходят и смотрят, а потом сами хотят начать заниматься футболом. Только положительно отношусь к этой истории», — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

3 августа состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и московским «Динамо». Встреча проходила в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась уверенной победой бело-голубых — 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    
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