Зелимхан Бакаев рассказал о своих целях на сезон в «Химках»

Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий за «Химки» на правах аренды, высказался о целях подмосковного клуба на сезон, а также рассказал о своих личных задачах.

«Какие задачи стоят перед «‎Химками» на сезон и лично передо мной?‎ Не знаю, какие задачи «Химки‎» ставят на сезон. Наверное, это вначале обсуждалось. Я надеюсь, что максимальные. У любого футболиста есть цели. Мои личные: максимально больше забить и отдать», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

Бакаев дебютировал за подмосковный клуб в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2). Форвард появился на поле на 74-й минуте встречи, но не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.