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Зелимхан Бакаев рассказал о своих целях на сезон в «Химках»

Зелимхан Бакаев рассказал о своих целях на сезон в «Химках»
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Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий за «Химки» на правах аренды, высказался о целях подмосковного клуба на сезон, а также рассказал о своих личных задачах.

«Какие задачи стоят перед «‎Химками» на сезон и лично передо мной?‎ Не знаю, какие задачи «Химки‎» ставят на сезон. Наверное, это вначале обсуждалось. Я надеюсь, что максимальные. У любого футболиста есть цели. Мои личные: максимально больше забить и отдать», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

Бакаев дебютировал за подмосковный клуб в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2). Форвард появился на поле на 74-й минуте встречи, но не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 3
Химки
Химки
1:0 Даку – 45+1'     1:1 Хосонов – 50'     2:1 Юкич – 65'     2:2 Фаринья – 67'     2:3 Вера – 85'    
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