Нападающий «Краснодара» Кобнан рассказал, как часто хочет забивать за «быков»

Нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид ответил на вопрос о личных целях в текущем сезоне.

«Хочу помогать команде в каждом матче. Буду рад, если буду забивать и делать передачи регулярно. 60 на 40%, где-то так», — приводит слова Кобнана «РБ Спорт».

21-летний футболист перешёл в российский клуб из словацкого «Подбрезова» в январе 2023 года. За этот период нигерийский крайний нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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