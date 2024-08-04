Туфан Садыгов: общались с Дзюбой, хотел бы видеть его в «Химках»

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», прокомментировал информацию об интересе подмосковного клуба к 35-летнему нападающему Артёме Дзюбе, на текущий момент являющемуся свободным агентом.

«Я не могу комментировать. Мы общались с Артёмом, он мне нравится. Я бы Артёма хотел видеть, но решение принимает тренер. Как будет, так будет», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне российский футболист выступал в составе московского «Локомотива». Он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

После трёх матчей РПЛ «Химки» набрали четыре очка и занимают пятое место.