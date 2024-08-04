Глушаков прокомментировал победу «Химок» над «Рубином» в матче 3-го тура РПЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином», а также выразил желание проводить на поле больше времени. Подмосковный клуб одержал победу со счётом 3:2.

«Замечательно, что мы выиграли. Самое главное, что набрали три очка. Бывают такие матчи, когда нам не везёт. Сегодня выиграли за счёт характера, так и должны побеждать. «Рубин» – это наш прямой конкурент, и мы должны брать очки. Надо только больше выходить на поле. Я уже готов играть 90 минут. Просто сейчас идёт небольшая ротация», — приводит слова Глушакова «РИА Новости Спорт».

37-летний Денис Глушаков пополнил состав «Химок» в текущее трансферное окно. Ранее он выступал за армянский «Урарту». Отметим, что полузащитник уже играл за подмосковный клуб c 2020 по 2023 год.