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Глушаков прокомментировал победу «Химок» над «Рубином» в матче 3-го тура РПЛ

Глушаков прокомментировал победу «Химок» над «Рубином» в матче 3-го тура РПЛ
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином», а также выразил желание проводить на поле больше времени. Подмосковный клуб одержал победу со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 3
Химки
Химки
1:0 Даку – 45+1'     1:1 Хосонов – 50'     2:1 Юкич – 65'     2:2 Фаринья – 67'     2:3 Вера – 85'    

«Замечательно, что мы выиграли. Самое главное, что набрали три очка. Бывают такие матчи, когда нам не везёт. Сегодня выиграли за счёт характера, так и должны побеждать. «Рубин» – это наш прямой конкурент, и мы должны брать очки. Надо только больше выходить на поле. Я уже готов играть 90 минут. Просто сейчас идёт небольшая ротация», — приводит слова Глушакова «РИА Новости Спорт».

37-летний Денис Глушаков пополнил состав «Химок» в текущее трансферное окно. Ранее он выступал за армянский «Урарту». Отметим, что полузащитник уже играл за подмосковный клуб c 2020 по 2023 год.

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