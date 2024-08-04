Александр Горшков: «Зенит» выглядит самой сильной командой РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о форме сине-бело-голубых на старте нового сезона РПЛ. Напомним, санкт-петербургский клуб уверенно победил в каждом матче первых трёх туров чемпионата России.

«Действительно, начало сезона у «Зенита» очень хорошо складывается. Может быть, пока и соперники не самые сильные попадались. Нужно дальше посмотреть, как будет складываться. Сейчас «Зенит» выглядит самой сильной командой в РПЛ.

Если говорить о причинах такого начала, то были сделаны правильные приобретения. Глушенков удачно вписался, легионеры тоже выглядят хорошо, своевременно начали подготовку. Если в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом в последнем туре, возникали сомнения, то сейчас была проведена определённая работа над ошибками, чтобы не допускать таких случайностей», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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