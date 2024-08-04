«Они называли нас расистами». Бельтран — о стычке с игроками сборной Франции на ОИ-2024

Нападающий сборной Аргентины U23 Лукас Бельтран высказался относительно конфликта между игроками «альбиселесте» и французской национальной команды, произошедшего после матча 1/4 финала футбольного турнира Олимпиады-2024.

«Они отпраздновали гол у нас на глазах, оскорбляли и называли нас расистами. В такие моменты ты думаешь: «Почему они это говорят, ведь я не такой?» Также мне показалось странным, что они стали праздновать [победу в матче] перед нашими семьями. Не думаю, что это было правильно.

У меня нет проблем с французами и никогда не было. Я приглашаю их в Аргентину, чтобы они увидели, какие мы. У нас нет расизма, и мы добры ко всем. Подобный ярлык расиста неуместен», — приводит слова Бельтрана RMC Sport.

Напомним, ранее произошёл скандал в связи с тем, что после победы сборной Аргентины на Кубке Америки — 2024 её футболисты исполнили оскорбительную песню в адрес игроков «трёхцветных».

Футболисты сборной Аргентины исполняют кричалку про Францию: