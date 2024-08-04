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Кутицкий: «Динамо» трижды обыграло «Зенит» в прошлом сезоне, будем бороться за чемпионство

Кутицкий: «Динамо» трижды обыграло «Зенит» в прошлом сезоне, будем бороться за чемпионство
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Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий ответил на вопрос, реально ли обыграть «Зенит» с нападающим Максимом Глушенковым в составе, а также заявил, что бело-голубые будут бороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«За футболом следим, за всеми, кто играет. Реально ли обыгрывать «Зенит» с Глушенковым? В прошлом сезоне мы их три раза обыграли – два раза в чемпионате. Всё возможно, сами видите. Главное – стараться, работать друг за друга, слаженно, всё получится.

Андрей Лунёв будет биться за чемпионство? У меня такой же настрой. Как и в прошлом, как и в позапрошлом сезоне, мы будем бороться за чемпионство», — приводит слова Кутицкого «Советский спорт».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший девять очков. На второй строчке располагается московское «Динамо», также заработавшее девять очков.

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