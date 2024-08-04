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Александр Горшков: Глушенков нашёл общий язык с бразильцами — лучший трансфер «Зенита»

Александр Горшков: Глушенков нашёл общий язык с бразильцами — лучший трансфер «Зенита»
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о трансфере нападающего Максима Глушенкова в стан сине-бело-голубых.

«Наверное, неправильно говорить, что Глушенков сейчас важнее бразильцев для «Зенита», просто он действительно хорошо вписался в команду, нашёл общий язык с теми же бразильцами. Сейчас он один из ведущих игроков клуба и лучший трансфер «Зенита» этим летом. Наверное, было понимание, что он приобретается не для глубины состава, а как игрок, который ярко играл за «Локомотив» и выделялся. В «Зените» у него появилось ещё больше возможностей благодаря сильным партнёрам, этим можно объяснить его результативность», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Максим Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом и стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил восемь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб.

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