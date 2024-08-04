Виталий Кафанов: Довбне надо набраться терпения и ждать своего шанса в «Спартаке»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на переход 37-летнего голкипера Александра Довбни в московский «Спартак».

«Переход Довбни в «Спартак»? В этой команде два сильных вратаря. Александру надо набраться терпения. Остаётся только ждать своего шанса», – приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года. 37-летний футболист покинул клуб из Ярославля в минувшем июле.

Первой командой Довбни на профессиональном уровне стала финская «Хака». В составе клуба из Валкеакоски голкипер получил опыт игры в еврокубках и стал серебряным призёром чемпионата страны. Затем вратарь выступал в России за «Торпедо», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор». Он помог «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» добиться повышения в классе.

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